Raimondo Todaro senza freni su Elisa Isoardi “Prima che partisse per l’Honduras …”

Leggi su baritalianews

(Di domenica 2 maggio 2021)ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi 2021 e la sua esperienza all’interno del reality sembra essere terminata da poco e purtroppo non nel modo migliore. All’inizio di quest’esperienza, si pensava chepotesse essere una delle papabili vincitrici del reality, ma in realtà così non è stato., amore o amicizia? Nell’ultimo periodo sembra che l’ ex conduttrice de La prova del cuoco sia stata parecchio al centro del gossip per via di una presunta relazione con, il ballerino di Ballando con le stelle. Questa voce pare che si sia diffusa perlopiù nel momento in cui la conduttrice ha preso parte al programma Ballando con le stelle dove ha fatto ...