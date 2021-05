Programmi TV di stasera, domenica 2 maggio 2021. Rai 1 accoglie Ornella Vanoni ne «La Compagnia del Cigno» (Di domenica 2 maggio 2021) Ornella Vanoni Rai1, ore 21.25: La Compagnia del Cigno – 1^ Tv Fiction, con Alessio Boni, Anna Valli. I sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dall’inflessibile Maestro Marioni (Alessio Boni), tornano su Rai1 nel quarto episodio della serie, in cui Ornella Vanoni sarà la guest star della puntata. “La Compagnia del Cigno è una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore”, ha detto l’artista. “Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori”. Nel primo episodio dal titolo ‘Legami spezzati’, le bugie di Matteo hanno incrinato il legame di fiducia su cui si fonda la Compagnia, ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 maggio 2021)Rai1, ore 21.25: Ladel– 1^ Tv Fiction, con Alessio Boni, Anna Valli. I sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati dall’inflessibile Maestro Marioni (Alessio Boni), tornano su Rai1 nel quarto episodio della serie, in cuisarà la guest star della puntata. “Ladelè una bellissima serie, intelligente e fatta col cuore”, ha detto l’artista. “Ho deciso di partecipare perché il lavoro di Ivan Cotroneo mi piace molto. Poi il fatto interessante è che i ragazzi siano tutti musicisti che Ivan fa diventare attori”. Nel primo episodio dal titolo ‘Legami spezzati’, le bugie di Matteo hanno incrinato il legame di fiducia su cui si fonda la, ...

Ultime Notizie dalla rete : Programmi stasera 'Antonino Chef Academy' con Cannavacciuolo torna in onda su Tv8 Simona De Gregorio Lifestyle 21:30 domani sera stasera in onda 02 May Dieci giovanissimi aspiranti chef sono pronti a sfidarsi e a mettere in gioco tutto il loro talento. Ma per dimostrare le loro conoscenze, capacità e creatività devono tornare a ...

"Sei bbbhedda comu lu sule", Veronica Gentili incanta in nero per la diretta Attualmente alla guida di " Stasera Italia Weekend ", la giornalista è tra le più ammirate del ... tanto che spesso viene comparata con altre colleghe sempre impegnate in prima linea in programmi di ...

Stasera in tv: i programmi di venerdì 30 aprile Corriere della Sera Calcio in TV, le partite di Serie A oggi e stasera: Udinese-Juventus dove vederla Domenica 2 maggio, le partite di calcio in TV in programma oggi e stasera, anche in diretta streaming. La 34sima giornata del campionato di Serie A sarà caratterizzata soprattutto dal duello a distanz ...

Che tempo che fa, Fazio con Shevchenko e Vanessa Ferrari. Temi e ospiti Attesa per la puntata di stasera col programma condotto da Fabio Fazio. Il ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, ...

