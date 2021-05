Pio e Amedeo – monologo di Fedez, Tommaso Zorzi interviene e annuncia: “Mi prendo una pausa!” (Di domenica 2 maggio 2021) Tommaso Zorzi si è espresso sia nei confronti di Pio e Amedeo che sul monologo di Fedez al Concertone del Primo Maggio. Nonostante i suoi precedenti commenti, il pubblico social si è scagliato contro di lui, reo di non avere preso una posizione netta parlandone ad alta voce (magari proprio con i diretti interessati). Tommaso... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 maggio 2021)si è espresso sia nei confronti di Pio eche suldial Concertone del Primo Maggio. Nonostante i suoi precedenti commenti, il pubblico social si è scagliato contro di lui, reo di non avere preso una posizione netta parlandone ad alta voce (magari proprio con i diretti interessati).... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Giù le mani da Pio e Amedeo! “Chi ha il coraggio di ridere è padrone del mondo”. #FelicissimaSera #pioeamedeo - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - MasterAb88 : D'urso non esprime posizione su Pio e Amedeo #DOMENICALIVE #Fedez - FreedomSonja : RT @_VeronicaG: In un Paese in cui Pio e Amedeo possono scherzare su N***o e F****o, ma Fedez non può fare nomi e cognomi di gente che ha d… -