Omicidio-suicidio a Bologna, 43enne uccide la fidanzata e poi si toglie la vita (Di domenica 2 maggio 2021) Omicidio-suicidio a Bologna. Un uomo di 43 anni ha ucciso la fidanzata e poi si è impiccato. Indagini in corso. Bologna – Omicidio-suicidio a Bologna: un uomo di 43 anni ha ucciso la fidanzata e poi si è impiccato. E’ questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto nella periferia del capoluogo emiliano molto probabilmente nella giornata di sabato 1 maggio. E’ in corso un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e individuare i motivi che hanno portato a questa tragedia. uccide la fidanzata e poi si toglie la vita L’allarme è scattato nelle prime ore di domenica 2 maggio. La vittima, una ragazza di 31 anni di origine camerunense, non ... Leggi su newsmondo (Di domenica 2 maggio 2021). Un uomo di 43 anni ha ucciso lae poi si è impiccato. Indagini in corso.: un uomo di 43 anni ha ucciso lae poi si è impiccato. E’ questa la prima ricostruzione di quanto avvenuto nella periferia del capoluogo emiliano molto probabilmente nella giornata di sabato 1 maggio. E’ in corso un’indagine per cercare di ricostruire meglio quanto successo e individuare i motivi che hanno portato a questa tragedia.lae poi silaL’allarme è scattato nelle prime ore di domenica 2 maggio. La vittima, una ragazza di 31 anni di origine camerunense, non ...

