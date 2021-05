Nuove accuse contro Navlany. Lui: «Il re nudo si è aggrappato al potere» (Di domenica 2 maggio 2021) Il Comitato inquirente in Russia ha aperto l’ennesima inchiesta contro l’oppositore russo detenuto attualmente in carcere che ora rischia un’altra condanna a tre anni di carcere Il Comitato inquirente in Russia ha aperto l’ennesima inchiesta contro Aleksei Navalny. In questo caso, al dissidente, insieme ai suoi stretti collaboratori, Leonid Volkov eIvan Zhdanov, viene contestata la violazione dei diritti civili con l’attività della Fondazione anti corruzione. Secondo quanto rende noto l’agenzia Tass, notizia dell’apertura del nuovo caso è contenuta nella richiesta, da parte della procura generale, di considerare la Fondazione come organizzazione estremista. Se sarà giudicato colpevole dei reati che gli vengono contestati, nel quadro dell’articolo 239 del codice penale, Navalny, detenuto nella regione di Vladimir, ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 maggio 2021) Il Comitato inquirente in Russia ha aperto l’ennesima inchiestal’oppositore russo detenuto attualmente in carcere che ora rischia un’altra condanna a tre anni di carcere Il Comitato inquirente in Russia ha aperto l’ennesima inchiestaAleksei Navalny. In questo caso, al dissidente, insieme ai suoi stretti collaboratori, Leonid Volkov eIvan Zhdanov, viene contestata la violazione dei diritti civili con l’attività della Fondazione anti corruzione. Secondo quanto rende noto l’agenzia Tass, notizia dell’apertura del nuovo caso è contenuta nella richiesta, da parte della procura generale, di considerare la Fondazione come organizzazione estremista. Se sarà giudicato colpevole dei reati che gli vengono contestati, nel quadro dell’articolo 239 del codice penale, Navalny, detenuto nella regione di Vladimir, ...

