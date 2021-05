Napoli-Cagliari 1-1 | pagelle Osimhen un portento divino | una vergogna il gol annullato

(Di domenica 2 maggio 2021) Ledi1-1 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Se ilnon pareggia nel primo tempo (e chissà come sarebbe finita) è soltanto merito del giovane Meret, con la solita assistenza di San Palo. Un doppio muro su Pavoletti e Nandez al 43’, indi un prodigio all’88’ con la mano destra aperta sull’ex Pavo, l’attaccante che il sarrismo si rifiutò di vedere come già accaduto con Zapatone – 8 Tre parate che equivalgono a tre gol. Mannaggia a Nandez – 8 DI LORENZO. Il perfetto soldatino di Mister Veleno che fa avanti e indietro, pur con qualche momento di sofferenza (in difesa all’87’ sul solito Pavoletti). Notevole il solitario double dribbling al 77’ nell’area sarda – 6,5 E’ in un momento di grandissima forma e si vede. Quel dribbling è stata una delle emozioni più forti di questa ...

VarskySports : Títulos de Liga en Italia?????? 36 Juventus 19 Inter 18 Milan 9 Genoa 8 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 3 Roma 2 Fior… - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliCagliari ?? - SkySport : NAPOLI-CAGLIARI 1-1 Risultato finale ? ? #Osimhen (13’) ? #Nandez (90+4’) ? SERIE A – 34^ giornata ??… - Endrats : RT @SiaranBolaLive: Juara Terbanyak #SerieA: Juventus 36 Inter 19 AC Milan 18 Genoa 9 Torino 7 Bologna 7 Pro Vercelli 7 Roma 3 Lazio 2 Napo… - cn1926it : #Capuano insorge contro #Fabbri e #Mazzoleni: “Il loro errore è gravissimo…” -FOTO -

Leonardo Semplici è lo specchio della felicità per il pareggio che il suoè riuscito in ... Ilé la squadra più in forma del momento". ''Abbiamo disputato una grande partita - aggiunge ...Pareggi anche nella altre due partite delle 15:1 - 1 e Bologna - Fiorentina 3 - 3. La domenica di A - valida per la 34esima giornata di campionato - si era aperta con la vittoria, ...Il Cagliari è un po' più vicino alla salvezza, il Napoli un po' più lontano dalla Champions. Finisce 1-1 al Maradona ed è un punto d'oro per i sardi, che escono momentaneamente dalla zona ...Il portiere del Cagliari, Alessandro Cragno ... soprattutto contro attaccanti e giocatori offensivi forti come quelli del Napoli. Penso che ci siamo disimpegnati bene e questo risultato prezioso sia ...