MotoGp Jerez 2021 | la gara in diretta

SkySportMotoGP : ?? È UN DIGGIA DA IMPAZZIRE A JEREZ (?? #Moto2) ???? ???? Doppietta italiana con Bez secondo! Il resoconto ?… - Eurosport_IT : DOPPIETTA AZZURRA A JEREZ ???? Di Giannantonio trionfa in Moto2 davanti al connazionale Bezzecchi: prima vittoria it… - SkySportMotoGP : ?? Il Diablo parte male ma è di nuovo primo (?? -17 giri) ??????? E ora tenta la fuga con un ritmo velocissimo Il LIVE… - infoitsport : MotoGp: a Jerez pole di Quartararo, Morbidelli insegue. Terza la Ducati di Miller, quarto Bagnaia - siklus_id : RT @SkySportMotoGP: ? MILLER APPROFITTA DEL DIABLO IN DIFFICOLTÀ (?? -9 giri) ?? Miller prova a scappare, @PeccoBagnaia è terzo e prova il re… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Jerez

Sky Sport

Pedrito che gara, ancora lui. Stupisce in rimonta, colpisce nel finale. Coi suoi sorpassi senza paura a ruote di traverso. Il rookie del team Ajo parte dalla tredicesima posizione dopo libere e ...de la Frontera, 2 maggio 2021 - Rombo di motori ade la Frontera per la gara di. Il Gp di Spagna vedrà scattare dalla pole Fabio Quartararo , che sabato ha segnato il miglior tempo con 1'36"755 . Il pilota francese della Yamaha proverà ...Emozioni a non finire questo week-end durante il fine settimana del Gran Premio di Spagna, quarto atto della MotoGP 2021. Jerez de la Frontera ospita il primo delle quattro tappe del Motomondiale in t ...Franco Morbidelli e le scelte del team Yamaha: le parole del pilota Petronas sulla sua moto vecchia, con la quale gareggia in questa stagione ...