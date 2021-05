MotoGP | doppietta Ducati a Jerez | vince Miller davanti a Bagnaia

(Di domenica 2 maggio 2021) Belladelleufficiali a: il GP di Spagna va a Jack, approfittando del crollo di Quartararo. Terzo Morbidelli, Marquez 9° e Rossi 17° Aè trionfo italiano con lache fa. Jackil gran premio e lo faal compagno di squadra “Pecco”mentre a completare il podio c’è l’altro italiano, Franco Morbidelli. Una vittoria frutto soprattutto del crollo di Fabio Quartararo, pole man ed in controllo della gara fino al 10° posto, prima di accusare un problema non definito (tra deterioramento gomme a guasto ai freni) che lo ha portato a scivolare fino a fuori dalla top ten, ...

Ducati padrona di Jerez: vince Miller davanti a Bagnaia, che raggiunge Quartararo in vetta al Mondiale. Ma per l'Italia le gioie non sono finite: 3° Morbidelli (Yamaha Petronas). Quartararo sprofonda ...Jerez de la Frontera, 2 maggio 2021 - Rombo di motori a Jerez de la Frontera per la gara di. Il Gp di Spagna vedrà scattare dalla pole Fabio Quartararo , che sabato ha segnato il ...da ...Rosse padrone in Andalusia: l’australiano domina, Pecco secondo è ora in testa al Mondiale. Terzo Franco con la sua Yamaha Petronas. Nono Marc Marquez, ancora malissimo Valentino ...Che bella questa Italia! Doppietta Ducati a Jerez, sul podio due giovani piloti italiani, Morbidelli si prende un importante riscatto ...