MotoGP, doppietta Ducati a Jerez: Miller davanti a Bagnaia. Morbidelli sul podio (Di domenica 2 maggio 2021) MotoGP, Jack Miller ha vinto il GP di Spagna. Sul podio anche Bagnaia e Morbidelli. In netta difficoltà Quartararo. Jerez DE LA FRONTERA (SPAGNA) – MotoGP, Jack Miller ha vinto il GP di Spagna. L'australiano ha conquistato la sua prima vittoria in stagione davanti al compagno di squadra Bagnaia e la Yamaha di Franco Morbidelli. Buon quarto posto per Nakagami che ha lasciato alle sue spalle il campione del mondo Miller, Aleix Espargaro, Vinales, Zarco, Marquez e Pol Espargaro. In difficoltà Quartararo – Qualche problema fisico per Quartararo che ha concluso in tredicesima posizione. Nelle retrovie anche Rossi (17°). davanti a lui anche Petrucci (14°) e Marini ...

