"Maria, vado". Lorella Boccia non ce la fa: costretta a lasciare prima lo studio del Serale di Amici (Di domenica 2 maggio 2021) Imprevisto al Serale di Amici. Tra gli ospiti d'onore c'è Lorella Boccia, ballerina ex concorrente lanciata dal talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi e oggi affermata presentatrice e showgirl. Tornata "a casa", ha però dovuto lasciare lo studio e andarsene prima del previsto. Motivo? La gravidanza ormai in stadio avanzato. A spiegarlo al pubblico è stata la stessa De Filippi, piena di premure nei confronti della sua ex allieva. "Tu sei stata la prima a credere in me - ha spiegato la Boccia rivolgendosi alla sua scopritrice -. Ci tengo a dirlo perché è difficile trovare una persona che crede in te. Tu fai questo, lo fai con me e con i ragazzi. Amici non è solo una gara in cui si ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Imprevisto aldi. Tra gli ospiti d'onore c'è, ballerina ex concorrente lanciata dal talent di Canale 5 condotto daDe Filippi e oggi affermata presentatrice e showgirl. Tornata "a casa", ha però dovutoloe andarsenedel previsto. Motivo? La gravidanza ormai in stadio avanzato. A spiegarlo al pubblico è stata la stessa De Filippi, piena di premure nei confronti della sua ex allieva. "Tu sei stata laa credere in me - ha spiegato larivolgendosi alla sua scopritrice -. Ci tengo a dirlo perché è difficile trovare una persona che crede in te. Tu fai questo, lo fai con me e con i ragazzi.non è solo una gara in cui si ...

amiche_maria : Io vado subito a rivedere la puntata perché è stata PERFETTA (a parte samu??) #amemici20 #Amici20 - pastaecoraggio : vogliamo parlarne di come maria lo comunicò ad enula e leonardo 'chi va via l'ha capito ,leo mi dispiace' 'Vado via io' 'si' Ok Maria - rrgvnaa : boh dopo questa scenata assurda io vado a letto, ciao maria avvisa anche alessandro magari appena hai tempo #Amici20 - ragazzainadegua : Vabbè Maria ciao io vado a letto perché queste discorsi alle 00:40 non posso reggerli #Amici20 - gionn_snow : Maria che vota il principe per essere invitata a Montecarlo. Nella mia testa Estefania Orlando: a Montecarlo ci vado anche da sola #Amici20 -