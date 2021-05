LIVE Moto2, GP Spagna in DIRETTA: via alla gara di Jerez! Ottimo spunto al via di Di Giannantonio, Bezzecchi 7° (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL WARM-UP E DELLA gara DI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 2/23: Di Giannantonio continua a spingere alla grande e porta il proprio vantaggio su Gardner a 0?614, mentre Raul Fernandez è terzo a 1?056. Bezzecchi è 7° a 2?506 dalla vetta, mentre Lowes è 5° a 1?871. 1/23: Di Giannantonio prova a scappare, con 0?424 di margine su Gardner e 0?950 su Fernandez. Bezzecchi 7° in scia a Lowes. 1/23: Fa un errore al tornantino Bezzecchi e decade in settima posizione, immediatamente alle spalle di Lowes. 1/23: Ottima partenza di Di Giannantonio a precedere Gardner, Fernandez e Bezzecchi. 12.20: VIA ... Leggi su oasport (Di domenica 2 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL WARM-UP E DELLADI MOTOGP ALLE 9.20 E 14.00 2/23: Dicontinua a spingeregrande e porta il proprio vantaggio su Gardner a 0?614, mentre Raul Fernandez è terzo a 1?056.è 7° a 2?506 dvetta, mentre Lowes è 5° a 1?871. 1/23: Diprova a scappare, con 0?424 di margine su Gardner e 0?950 su Fernandez.7° in scia a Lowes. 1/23: Fa un errore al tornantinoe decade in settima posizione, immediatamente alle spalle di Lowes. 1/23: Ottima partenza di Dia precedere Gardner, Fernandez e. 12.20: VIA ...

