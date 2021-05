Ligue 1 2020/2021: Saint Etienne corsaro a Montpellier, decide Debuchy (Di domenica 2 maggio 2021) Mathieu Debuchy ha deciso Montpellier-Saint Etienne (1-2), incontro valevole per la trentacinquesima giornata della Ligue 1 2020/2021, con un gol da attaccante vero. Il terzino destro degli ospiti ha trafitto l’estremo difensore Omlin mediante un tap-in da rapace d’area di rigore, sebbene usualmente l’area sia territorio di pericolo per lui, zona rosa dalla quale allontanare il più possibile la sfera da gioco. L’ex Lille, Bordeaux e Arsenal ha sfruttato nel migliore dei modi un suggerimento con il contagiri di Camarà, non rendendo vani gli sforzi di Hamouoma, anch’egli in gol, durante il primo tempo. Gloria prematura per il Montpellier al 6?, con Delort protagonista di una rete potenzialmente importante, ma rimonta corsara strepitosa e vittoria ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) Mathieuha deciso(1-2), incontro valevole per la trentacinquesima giornata della, con un gol da attaccante vero. Il terzino destro degli ospiti ha trafitto l’estremo difensore Omlin mediante un tap-in da rapace d’area di rigore, sebbene usualmente l’area sia territorio di pericolo per lui, zona rosa dalla quale allontanare il più possibile la sfera da gioco. L’ex Lille, Bordeaux e Arsenal ha sfruttato nel migliore dei modi un suggerimento con il contagiri di Camarà, non rendendo vani gli sforzi di Hamouoma, anch’egli in gol, durante il primo tempo. Gloria prematura per ilal 6?, con Delort protagonista di una rete potenzialmente importante, ma rimonta corsara strepitosa e vittoria ...

sportface2016 : #Ligue1, i risultati del pomeriggio: Nantes e Metz a valanga, il Nimes pareggia - sportface2016 : #Ligue1, il #Bordeaux si avvicina alla salvezza. Pesante stop per il #Rennes - zazoomblog : Ligue 1 2020-2021: Neymar e Marquinhos trascinano il Psg in vetta. Lens battuto - #Ligue #2020-2021: #Neymar… - Eurosport_IT : Il #PSG torna in vetta, battuto 2-1 il Lens - sportface2016 : #Ligue1, il #Psg batte il #Lens per 2-1. #Neymar e #Marquinhos decisivi -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue 2020 Formazioni ufficiali Monaco - Lione, Ligue 1 2020/2021 Le formazioni ufficiali di Monaco - Lione , match valido per la trentacinquesima giornata della Ligue 1 2020/2021. Allo Stade Louis II va in scena il big match di giornata, che potrà dire molto sul futuro della stagione. In caso di vittoria, i padroni di casa potrebbero davvero sognare di ...

Ligue 1 2020/2021: il Bordeaux si avvicina alla salvezza, sconfitta che fa male per il Rennes Vittoria fondamentale per il Bordeaux nella trentacinquesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Un successo che vale praticamente la salvezza acquisita per i girondini, che possono amministrare un ottimo vantaggio a tre giornate dalla fine del campionato. Si complica invece il ...

FORMAZIONI UFFICIALI Monaco-Lione, Ligue 1 2020/2021 Sportface.it Ligue 1 2020/2021: Saint Etienne corsaro a Montpellier, decide Debuchy Mathieu Debuchy ha deciso Montpellier-Saint Etienne (1-2), incontro valevole per la trentacinquesima giornata della Ligue 1 2020/2021, con un gol da attaccante vero.

Ligue 1 2020/2021: il Bordeaux si avvicina alla salvezza, sconfitta che fa male per il Rennes Vittoria fondamentale per il Bordeaux nella trentacinquesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Un successo che vale praticamente la salvezza acquisita per i girondini, che possono amministrare un ottimo ...

Le formazioni ufficiali di Monaco - Lione , match valido per la trentacinquesima giornata della/2021. Allo Stade Louis II va in scena il big match di giornata, che potrà dire molto sul futuro della stagione. In caso di vittoria, i padroni di casa potrebbero davvero sognare di ...Vittoria fondamentale per il Bordeaux nella trentacinquesima giornata di/2021. Un successo che vale praticamente la salvezza acquisita per i girondini, che possono amministrare un ottimo vantaggio a tre giornate dalla fine del campionato. Si complica invece il ...Mathieu Debuchy ha deciso Montpellier-Saint Etienne (1-2), incontro valevole per la trentacinquesima giornata della Ligue 1 2020/2021, con un gol da attaccante vero.Vittoria fondamentale per il Bordeaux nella trentacinquesima giornata di Ligue 1 2020/2021. Un successo che vale praticamente la salvezza acquisita per i girondini, che possono amministrare un ottimo ...