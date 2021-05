La Juve dorme, Molina la punisce: 1-0 Udinese all’intervallo (Di domenica 2 maggio 2021) Nel giorno in cui dopo 9 anni la Juve si scuce lo scudetto da petto, i bianconeri sono sotto alla Dacia Arena contro l’Udinese al 45?. Partita in mano alla Juve, ma che ha commesso un errore imperdonabile al 10?, con l’Udinese che ha battuto un calcio di punizione velocemente, sorprendendo la retroguardia Juventina. Juve che ha reagito, ha sfiorato in almeno due occasioni il pareggio ma per ora è sotto a Udine 1-0 e la corsa Champions si complica. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Nel giorno in cui dopo 9 anni lasi scuce lo scudetto da petto, i bianconeri sono sotto alla Dacia Arena contro l’al 45?. Partita in mano alla, ma che ha commesso un errore imperdonabile al 10?, con l’che ha battuto un calcio di punizione velocemente, sorprendendo la retroguardiantina.che ha reagito, ha sfiorato in almeno due occasioni il pareggio ma per ora è sotto a Udine 1-0 e la corsa Champions si complica. Foto: Instagram personale L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

crosbittu : La Juve dorme come il suo allenatore. #jvtblive #FinoAllaFine #UdineseJuventus - 38JuveX9Malta : Juve inizio non buono . Mckenny fallo inutile e poi dorme aprendo la strada per l’uno a zero dell’ Udinese . - 62beng : La Juve dorme da inizio campionato - PandArancio : Purtroppo alla Juve non sono scemo, Agnelli alza la cornetta e prenota Raspagol E il Ciclope di merda bastardo dorme porcatroia - Michele88490738 : @TUTTOJUVE_COM A me pare proprio che sto ca... di Pirlo ammette sempre che i suoi sfaticati non si impegnano mai pi… -