Juventus, Pirlo: “Contro l’Udinese vittoria di orgoglio, complimenti all’Inter per lo scudetto” (Di domenica 2 maggio 2021) “Questa è una vittoria di fatica e orgoglio. Era importante anche in vista dei risultati del pomeriggio dei nostri avversari. Ci siamo complicati la vita, regalando un gol per disattenzione, ma abbiamo dimostrato grande voglia per ribaltare il risultato. C’è stanchezza mentale e quando non sei abituato a lottare per la qualificazione della Champions ma per lo scudetto, non è facile. L’obiettivo è cambiato e dobbiamo raggiungerlo”. Queste le parole dell’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in rimonta sull’Udinese nella 34^ giornata di Serie A. “Il gruppo c’è, è forte. Quest’anno siamo mancati in certe partite per mentalità e per atteggiamenti non da Juventus – ha continuato Pirlo -. Ma la ... Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) “Questa è unadi fatica e. Era importante anche in vista dei risultati del pomeriggio dei nostri avversari. Ci siamo complicati la vita, regalando un gol per disattenzione, ma abbiamo dimostrato grande voglia per ribaltare il risultato. C’è stanchezza mentale e quando non sei abituato a lottare per la qualificazione della Champions ma per lo, non è facile. L’obiettivo è cambiato e dobbiamo raggiungerlo”. Queste le parole dell’allenatore della, Andrea, ai microfoni di Sky Sport dopo lain rimonta sulnella 34^ giornata di Serie A. “Il gruppo c’è, è forte. Quest’anno siamo mancati in certe partite per mentalità e per atteggiamenti non da– ha continuato-. Ma la ...

juventusfc : Recap ?? le parole di Mister @Pirlo_official alla vigilia di #UdineseJuve ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - sportmediaset : La Juve ha già deciso: arriva #Allegri anche se Pirlo va in Champions. #SportMediaset - Jorgeg99 : RT @Gazzetta_it: #Pirlo: 'Complimenti all'#Inter . Per noi finito un ciclo, se ne apre un altro...' #udinesejuve - Mediagol : #Udinese-#Juventus, Pirlo: 'Inter? A Conte dico una cosa' -