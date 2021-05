Grammy sotto accusa per le nomination segrete (Di domenica 2 maggio 2021) Gli organizzatori dei Grammy Awards hanno deciso di porre fine ai comitati segreti di nomina a seguito delle accuse di aver truccato le nomination degli artisiti. Scopriamo insieme cosa è successo dietro alle accuse e quali sono stati i cantanti che avrebbero ”subito” l’esclusione dalle nomination ai Grammy truccati. Quali sono state le accuse rivolte alle nomination ai Grammy Awards? La Recording Academy è stata accusata lo scorso anno di aver truccato le nomination per aver escluso il famoso cantante The Weeknd dalle nomination ai Grammy. Il canadese infatti, a sorpresa, non ha ottenuto neanche una nomination per l’ambito premio musicale. Nonostante i numeri stratosferici ottenuti dalle vendite ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 2 maggio 2021) Gli organizzatori deiAwards hanno deciso di porre fine ai comitati segreti di nomina a seguito delle accuse di aver truccato ledegli artisiti. Scopriamo insieme cosa è successo dietro alle accuse e quali sono stati i cantanti che avrebbero ”subito” l’esclusione dalleaitruccati. Quali sono state le accuse rivolte alleaiAwards? La Recording Academy è statata lo scorso anno di aver truccato leper aver escluso il famoso cantante The Weeknd dalleai. Il canadese infatti, a sorpresa, non ha ottenuto neanche unaper l’ambito premio musicale. Nonostante i numeri stratosferici ottenuti dalle vendite ...

Grammy sotto accusa per le nomination segrete Le nomination ai Grammy sarebbero truccate. Questa la recente accusa ai premi della musica avanzata dai cantanti, vediamo insieme è successo ...

Le nomination ai Grammy sarebbero truccate. Questa la recente accusa ai premi della musica avanzata dai cantanti, vediamo insieme è successo ...