Francesca Fioretti e il dolore per la perdita di Davide Astori (Di domenica 2 maggio 2021) Davide Astori è morto a 31 anni il 4 marzo del 2018, a causa di una tachiaritmia cardiaca prolungata, consistente in una accelerazione irregolare e continuata dei battiti del cuore. Ora, l’attrice afferma che: “Alleviare il dolore di Vittoria è stata la mia priorità. L’ho portata nella stessa scuola fino alla fine dell’anno scolastico, volevo che crescesse nella normalità, anche se la condizione era tragica. Non ho modificato le sue abitudini, che sarebbero poi cambiate perché non avrebbe più visto il padre”. “Se fossi stata da sola forse sarei volata in India, chissà. Da un lato, forse, sarebbe stato più semplice. Ma da un altro lato sarebbe stata più dura, perché Vittoria è un motivo di vita. Il mio forte istinto materno mi ha resa più determinata a fare le cose bene per lei”. Parla di un periodo difficile, della ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 2 maggio 2021)è morto a 31 anni il 4 marzo del 2018, a causa di una tachiaritmia cardiaca prolungata, consistente in una accelerazione irregolare e continuata dei battiti del cuore. Ora, l’attrice afferma che: “Alleviare ildi Vittoria è stata la mia priorità. L’ho portata nella stessa scuola fino alla fine dell’anno scolastico, volevo che crescesse nella normalità, anche se la condizione era tragica. Non ho modificato le sue abitudini, che sarebbero poi cambiate perché non avrebbe più visto il padre”. “Se fossi stata da sola forse sarei volata in India, chissà. Da un lato, forse, sarebbe stato più semplice. Ma da un altro lato sarebbe stata più dura, perché Vittoria è un motivo di vita. Il mio forte istinto materno mi ha resa più determinata a fare le cose bene per lei”. Parla di un periodo difficile, della ...

QuotidianPost : Francesca Fioretti e il dolore per la perdita di Davide Astori - mic22p : RT @GolDiTacco: Io sono più amore, la rinascita di Francesca Fioretti raccontata in un libro che ci commuoverà - GolDiTacco : Io sono più amore, la rinascita di Francesca Fioretti raccontata in un libro che ci commuoverà… - zazoomblog : Francesca Fioretti e la morte di Davide Astori: «Alleviare il dolore di mia figlia è stata la priorità» -… - AntoDamiano1996 : Ho appena letto su Sport Mediaset le parole di Francesca Fioretti, la compagna di Davide Astori, e ha parlato della… -