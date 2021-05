Discorso di Fedez al Concerto del Primo Maggio | libertà effetto domino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 2 maggio 2021) Lasciateci cantare, ma lasciateci anche parlare. Sul palco dell’Auditorium Parco della Musica a Roma, per ildelle hanno suonate tutte (canzoni e parole). Uncome non l’abbiamo mai visto. Ma la malinconia e la tenerezza della musica in pieno clima di pandemia c’entrano solo in parte. Con ildisull’attacco alla Lega per le obiezioni alla legge Ddl Zan, quello a cui abbiamo assistito ieri sembra un atto politico (contro-politico). Ma per difendere un diritto alla, ne è stato sfidato un altro: quello della parola. E così, nella difesa, laha creato unche ha denudato i limiti del sistema.si è ...