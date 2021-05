Cristiano Ronaldo salva la Juve | 2 - 1 in rimonta contro l' Udinese

juventusfc : 82' | IL PAREGGIO DI RONALDO SU RIGOREEEE! @Cristiano, esecuzione perfetta e i bianconeri agguantano il pari! Powe… - OptaPaolo : 27 - Solo Robert Lewandowski (36) ha segnato piú gol di Cristiano Ronaldo (27) nei top-5 campionati europei 2020/21… - GoalItalia : MATCH REPORT - #UdineseJuventus 1-2: Cristiano Ronaldo ribalta tutto nel finale ?? [@romeoagresti] - GioGioInter : RT @BiRaskolnikov: Non avremo vinto la Champions, ma abbiamo distrutto l’immagine sportiva di Cristiano Ronaldo. Direi che è una impresa p… - Bet1015com : -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo

Udine, 2 maggio 2021 - A salvare la Juventus da una clamorosa sconfitta ci pensa ancora: nel finale di una partita decisa da un gol dell' Udinese nei minuti iniziali, il portoghese con una doppietta regala tre punti importantissimi ai bianconeri per restare al passo ...e Dybala vengono raggiunti anche da Fabio Paratici , che insieme ai due giocatori ha mostrato tutto il suo dissenso per l'arbitraggio. Nel secondo tempo partono forti i padroni di ...UDINE (ITALPRESS) – La Juventus vince in rimonta contro l’Udinese e conquista tre punti preziosi nella corsa alla qualificazione alla prossima Champions Lea ...Il grande tifoso della Juve Ezio Greggio ha celebrato via social la vittoria della Juve contro l’Udinese grazie a Cristiano Ronaldo Ezio Greggio, volto noto della televisione e grandissimo tifoso dell ...