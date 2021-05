Concerto Primo Maggio, Raggi: "Fedez ha ragione, ripartiamo dai diritti di tutti" (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 Maggio 2021 " Continua lo strascico di polemiche nato attorno all'intervento di Fedez al Concertone del Primo Maggio di ieri. Sul caso è intervenuta anche Virginia Raggi , sindaca di Roma, ... Leggi su quotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 22021 " Continua lo strascico di polemiche nato attorno all'intervento dialne deldi ieri. Sul caso è intervenuta anche Virginia, sindaca di Roma, ...

VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - ilpost : La telefonata pubblicata da Fedez che mostra un tentativo di censura da parte della Rai - repubblica : ?? Concerto del Primo Maggio, da Fedez duro attacco alla Lega sul ddl Zan. E contesta: 'Mio intervento giudicato ino… - Pamela15070130 : @galeazzobignami A un concerto del primo maggio si va per CANTARE, o per PARLARE di LAVORO, NON per fare il MILITAN… - MariMario1 : RT @VittorioSgarbi: Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avversar… -