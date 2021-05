Calcio: Serie A, i risultati della 34/a giornata (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – I risultati della 34/a giornata di Serie A: Bologna-Fiorentina 3-3; Napoli-Cagliari 1-1; Sassuolo-Atalanta 1-1; Lazio-Genoa 4-3 (giocata alle 12.30); Verona-Spezia 1-1 (giocata ieri); Crotone-Inter 0-2 (giocata ieri); Milan-Benevento 2-0; Udinese-Juventus (ore 18); Sampdoria-Roma (ore 20.45); Torino-Parma (domani, ore 20.45). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Roma, 2 mag. – (Adnkronos) – I34/adiA: Bologna-Fiorentina 3-3; Napoli-Cagliari 1-1; Sassuolo-Atalanta 1-1; Lazio-Genoa 4-3 (giocata alle 12.30); Verona-Spezia 1-1 (giocata ieri); Crotone-Inter 0-2 (giocata ieri); Milan-Benevento 2-0; Udinese-Juventus (ore 18); Sampdoria-Roma (ore 20.45); Torino-Parma (domani, ore 20.45). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

sportmediaset : Bufera sugli arbitri: 'Giudizi truccati per arrivare in Serie A'. #SportMediaset - RaiNews : Calcio, serie A: l'Inter campione d'Italia - Eurosport_IT : Una grave denuncia fa tremare il mondo arbitrale ???? #SerieA | #Arbitri - IamCalcioPotenz : Serie D, pari per 1-1 sia per il Lavello che per il Francavilla - Fprime86 : RT @SkySport: Scudetto Inter: la diretta. La festa, news e video dei Campioni d'Italia 2021 #SkySport #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie Inter campione d'Italia: è 19esimo scudetto. L'Albo d'oro della Serie A Ecco l'albo d'oro del campionato italiano di Serie A: 1898 Genoa; 1899 Genoa; 1900 Genoa; 1901 Milan; 1902 Genoa; 1903 Genoa; 1904 Genoa; 1905 Juventus; 1906 Milan; 1907 Milan; 1908 Pro Vercelli; ...

Napoli - Cagliari 1 - 1: commento al risultato della partita Il Napoli frena la sua corsa verso la Champions , il Cagliari trova un punto d'oro nella lotta salvezza. Un gol di Nandez in pieno recupero ha premiato il carattere della squadra di Semplici che ha ...

**Calcio: Serie A, Lazio-Genoa 4-3** SardiniaPost Serie D: Casale corsaro a Imperia CALCIO, SERIE D - Il Casale Fbc vince in trasferta contro l’Imperia con due gol (1- 2). Weekend di pausa per l'Hsl Derthona in attesa del match di martedì 4 maggio contro la Lavagnese.

Berardi risponde a Gosens, è 1-1 fra Sassuolo e Atalanta L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

Ecco l'albo d'oro del campionato italiano diA: 1898 Genoa; 1899 Genoa; 1900 Genoa; 1901 Milan; 1902 Genoa; 1903 Genoa; 1904 Genoa; 1905 Juventus; 1906 Milan; 1907 Milan; 1908 Pro Vercelli; ...Il Napoli frena la sua corsa verso la Champions , il Cagliari trova un punto d'oro nella lotta salvezza. Un gol di Nandez in pieno recupero ha premiato il carattere della squadra di Semplici che ha ...CALCIO, SERIE D - Il Casale Fbc vince in trasferta contro l’Imperia con due gol (1- 2). Weekend di pausa per l'Hsl Derthona in attesa del match di martedì 4 maggio contro la Lavagnese.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.