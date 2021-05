Calcio | Berardi risponde a Gosens | 1-1 tra Sassuolo e Atalanta | Inter campione

(Di domenica 2 maggio 2021) Reggio Emilia, 2 mag. – (Adnkronos) – Spettacolo ed emozioni in abbondanza al Mapei Stadium dovedanno vita al match che consegna il tricolore all’. Al Mapei Stadium succede praticamente di tutto ma alla fine non si va oltre l’1-1. Due cartellini rossi, uno per parte, e tante occasioni da gol: alla fine arriva un punto per entrambe le squadre e a far festa sono solo i nerazzurri. Frenata dei bergamaschi, che restano comunque secondi insieme al Milan, nella corsa alla Champions mentre i neroverdi mancano l’aggancio alla Roma al settimo posto. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... Locatelli, Obiang (dal 61' Bourabia); Boga, Traore (dal 78' Ayhan),; Defrel (dal 46' ... 74' Dura pochissimo il pareggio del Bologna:d'angolo battuto da Pulgar, Skorupski non ...Nella ripresapareggia sudi rigore assegnato per fallo di Toloi su Traoré, poi la Dea sciupa un altro penalty con Muriel , che si fa ipnotizzare da Consigli. Pareggio casalingo per il ...Condividi questo articolo:Reggio Emilia, 2 mag. – (Adnkronos) – Spettacolo ed emozioni in abbondanza al Mapei Stadium dove Sassuolo e Atalanta danno vita al match che consegna il tricolore all'Inter.Al Mapei Stadium l'Atalanta non vince, e l'Inter è matematicamente campione d'Italia con quattro giornate d'anticipo. I bergamaschi, secondi in classifica, rallentano ...