Vladimir Luxuria contro Pio e Amedeo: “Non avrebbero smesso di picchiarmi” (Di sabato 1 maggio 2021) Nella polemica contro il discorso di Pio e Amedeo è intervenuta anche l’ex parlamentare Vladimir Luxuria, attivista transgender Pio e Amedeo ancora al centro della bufera per il discorso contro… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 1 maggio 2021) Nella polemicail discorso di Pio eè intervenuta anche l’ex parlamentare, attivista transgender Pio eancora al centro della bufera per il discorso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

valefesta84 : RT @gayit: Vladimir Luxuria replica a Pio e Amedeo: 'Davanti all'omotransfobia non basta riderci sopra' - video - AurelioFerrante : RT @gayit: Vladimir Luxuria replica a Pio e Amedeo: 'Davanti all'omotransfobia non basta riderci sopra' - video - Kween_of_Saigon : RT @BITCHYFit: Vladimir Luxuria smonta il teatrino di Pio e Amedeo sull’omofobia: “Le risate non salvano i gay picchiati o cacciati di casa… - VittoriaTen : RT @gayit: Vladimir Luxuria replica a Pio e Amedeo: 'Davanti all'omotransfobia non basta riderci sopra' - video - gayit : Vladimir Luxuria replica a Pio e Amedeo: 'Davanti all'omotransfobia non basta riderci sopra' - video… -