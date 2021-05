VIDEO Moto3 | GP Spagna 2021 | gli highlights delle qualifiche a Jerez

(Di sabato 1 maggio 2021) Tatsuki Suzuki si conferma l’uomo da battere in qualifica ade la Frontera e porta a casa quest’oggi la terza pole position consecutiva sul tracciato andaluso per il Gran Premio di, quarto appuntamento stagionale del Mondiale. Il giapponese del Team di Paolo Simoncelli ha avuto la meglio in Q2 sullo spagnolo Jeremy Alcoba e sull’italiano Andrea Migno. Buona quinta piazza in chiave azzurra per Romano Fenati, mentre Niccolò Antonelli dovrà rimontare domani dalla nona casella in griglia. Più attardate le KTM del Team Red Bull KTM Ajo, con Pedro Acosta 13° e Jaume Masià 15°. Eliminato in Q1 Dennis Foggia. Di seguito ilcon glidellaa ...

corsedimoto : VIDEO MOTO3 - A #Jerez prime prove del terzo round della #Moto3 mondiale. Niccolò #Antonelli e Romano #Fenati chiud… - SkySportMotoGP : ???? Italiani protagonisti in #Moto3 a Jerez con Antonelli e Fenati alle spalle di Rodrigo: gli highlights del venerd… - corsedimoto : VIDEO MOTOGP - A Portimao la Direzione Gara è stata protagonista con decisioni discutibili in #MotoGP... e #Moto3.… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Moto3

OA Sport

L'approdo in Europa però, purtroppo per il campione del mondo 2018 di, ha coinciso con un ... L'alfiere del team Pramac ha immortalato i suoi progressi con unpostato sui propri canali ...... uno studio altipico di Martin. Il nuovo gioiello Il secondo tempo in qualifica al debutto e ... lo scorso anno in, il pilota classe 2000 ha firmato sei pole position, con altre cinque ...Tatsuki Suzuki si conferma l'uomo da battere in qualifica a Jerez de la Frontera e porta a casa quest'oggi la terza pole position consecutiva sul tracciato andaluso per il Gran Premio di Spagna 2021, ...Cala il sipario sulla prima giornata in pista a Jerez de la Frontera per i giovani protagonisti della Moto3. Dopo le prove libere del Gran Premio di Spagna al comando della graduatoria combinata c'è l ...