Tencent | il monopolio che la Cina non tollera

Ultime Notizie dalla rete : Tencent monopolio

Formiche.net

...6 miliardi di dollari) la multa che potrebbe abbattersi su. La leva è la concorrenza, ... accusato di inclinazione naturale a forme di. Se c'è qualcuno che in Cina può creare un ......- energetica hanno generalizzato la consapevolezza che la Cina detiene il quasimondiale ... Si pensi a giganti dell'e - commerce come Alibaba, ache ha sviluppato la app multiuso ...La multinazionale Tencent sarà multata dal governo della Repubblica Popolare per pratiche monopolistiche ed anti-concorrenziali ...Gli enti cinesi di regolamentazione finanziaria hanno convocato i rappresentanti 13 società digitali impegnate in attività ...