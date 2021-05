Taranto | violenta lite in strada Investita un' anziana in bicicletta LE IMMAGINI

Ultime Notizie dalla rete : Taranto violenta

Il Messaggero

Un arresto e una denuncia a piede libero per una sconcertante aggressione in strada avvenuta l'altro pomeriggio alla periferia di. In manette un pluripregiudicato tarantino di 32 anni che, probabilmente sotto l'effetto di stupefacenti e in preda ai fumi dell'alcol, si è scagliato contro il compagno della sua ex fidanzata.Con l'umorismo e una lingua che sa farsi fulmineamente anche "bassa" e, gli scrittori ... per restare in ambito pugliese, hanno raccontato l'agonia dell'Ilva dio le condizioni nuove ...Un arresto e una denuncia a piede libero per una sconcertante aggressione in strada avvenuta l'altro pomeriggio alla periferia di Taranto. In manette un pluripregiudicato tarantino ...Un arresto e una denuncia a piede libero per una sconcertante aggressione in strada avvenuta l'altro pomeriggio alla periferia di Taranto. In manette un pluripregiudicato tarantino ...