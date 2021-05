Rsa chiuse, Amnesty: “Se le limitazioni prolungate sono fonte di deterioramento cognitivo, c’è violazione del diritto alla salute” (Di sabato 1 maggio 2021) Il Capo dello Stato riapra le strutture che ospitano anziani non autosufficienti. L’appello-provocazione al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è del Comitato Open Rsa Now: “Vada in una Rsa, con le dovute precauzione, e faccia in modo che le strutture siano aperte”, ha detto il presidente di Orsan, Dario Francolino. “Abbiamo bisogno di un simbolo, lui può farlo. Se Mattarella dà l’esempio, siamo sicuri che, a effetto domino, si apriranno le Rsa e noi potremo finalmente riabbracciare i nostri cari”, dice nelle stesse ore in cui Amnesty International mette il dito nella piaga della violazione del diritto alla salute minato dai prolungati isolamenti. Francolino nella giornata di venerdì si era rivolto a “Pontefice, alla presidente della Commissione europea, al Parlamento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Il Capo dello Stato riapra le strutture che ospitano anziani non autosufficienti. L’appello-provocazione al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è del Comitato Open Rsa Now: “Vada in una Rsa, con le dovute precauzione, e faccia in modo che le strutture siano aperte”, ha detto il presidente di Orsan, Dario Francolino. “Abbiamo bisogno di un simbolo, lui può farlo. Se Mattarella dà l’esempio, siamo sicuri che, a effetto domino, si apriranno le Rsa e noi potremo finalmente riabbracciare i nostri cari”, dice nelle stesse ore in cuiInternational mette il dito nella piaga delladelminato dai prolungati isolamenti. Francolino nella giornata di venerdì si era rivolto a “Pontefice,presidente della Commissione europea, al Parlamento ...

novalis : Read my May 1 Newsletter featuring “Rsa chiuse, Amnesty: 'Se le limitazioni prolungate sono fonte di…” - fattoquotidiano : Rsa chiuse, Amnesty: “Se le limitazioni prolungate sono fonte di deterioramento cognitivo, c’è violazione del dirit… - pierbaroni : RT @1970Germano: Marco Impagliazzo: 'Molte strutture restano chiuse perché così ci sarebbe maggiore circolazione del virus, ma nessuna stru… - CarmineDiNardo3 : La campagna vaccinale procede,ma le Rsa e le case di riposo continuano a rimanere chiuse come carceri! Ancora si co… - ZenatiDavide : Perché molte rsa lombarde sono ancora chiuse ai parenti?: “L’assessore Moratti dichiara in una nota che il 4 maggi… -