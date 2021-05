Roma, torna la movida a Trastevere: strade affollate e tutto esaurito nei locali. Decine i controlli di Polizia e Carabinieri (Di sabato 1 maggio 2021) torna la movida a Trastevere. Nel primo fine settimana in zona gialla, il rione di Roma noto per i suoi locali torna a gremirsi. Tra le strette vie, davanti ad alcuni pub aperti folle di ragazzi sostano con birre e alcolici in mano. In molti casi, il distanziamento di almeno un metro diventa un lontano ricordo. I meno attenti alle regole sembrano essere soprattutto i più giovani. Eppure i controlli delle forze dell’ordine sono serrati. Nel primo venerdì di semi-libertà Piazza Trilussa è presidiata da Carabinieri e Guardia di finanza, in piazza San Callisto sono invece presenti una camionetta della Polizia e diverse volanti della Polizia locale di Roma Capitale. Ma mentre nei dehor dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)la. Nel primo fine settimana in zona gialla, il rione dinoto per i suoia gremirsi. Tra le strette vie, davanti ad alcuni pub aperti folle di ragazzi sostano con birre e alcolici in mano. In molti casi, il distanziamento di almeno un metro diventa un lontano ricordo. I meno attenti alle regole sembrano essere soprati più giovani. Eppure idelle forze dell’ordine sono serrati. Nel primo venerdì di semi-libertà Piazza Trilussa è presidiata dae Guardia di finanza, in piazza San Callisto sono invece presenti una camionetta dellae diverse volanti dellalocale diCapitale. Ma mentre nei dehor dei ...

