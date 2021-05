Riparte il bus del sindaco | in montagna si va gratis con la navetta

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Riparte bus

il Resto del Carlino

Lecco - Riparte il "pullman della sindaco". Ricomincia oggi, primo maggio, il servizio di bus navetta gratuito per le montagne di Lecco. L'obiettivo è anche quello di evitare l'invasione di automobilisti e ... Dal 1° maggio, infatti, riparte il servizio di bus navetta gratuito per i Piani d'Erna, al quale dal 30 maggio al 19 settembre si aggiunge un altro bus navetta gratuito per il S. Martino sempre di ... Tornano in servizio anche i trenini turistici per San Luca e per il centro storico. Da oggi ripartono, infatto, alcuni dei servizi di City Red Bus. Sulla linea di San Luca Express, sarà operativo il t ...