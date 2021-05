"Non da lui". Anna Tatangelo gela Gigi D'Alessio: dalla Toffanin spuntano voci su un nuovo compagno (Di sabato 1 maggio 2021) Anna Tatangelo si è concessa a Silvia Toffanin per una lunga intervista realizzata nel salotto di Verissimo e andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato primo maggio. Dopo essersi esibita con il suo nuovo singolo intitolato “Serenata”, la cantante si è raccontata per la prima volta dopo la fine della sua lunga storia d'amore con Gigi D'Alessio. “Io e lui siamo sereni, dopo quindici anni di relazione - ha assicurato - quando prendi la consapevolezza di avercela messa tutta, di averci provato, va bene così”. “La vita va avanti, più cresci e più le cose cambiano, sia nella vita che nel lavoro”, ha dichiarato Anna Tatangelo, che poi ha proseguito il racconto della sua relazione con Gigi D'Alessio: “Gli errori li ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021)si è concessa a Silviaper una lunga intervista realizzata nel salotto di Verissimo e andata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato primo maggio. Dopo essersi esibita con il suosingolo intitolato “Serenata”, la cantante si è raccontata per la prima volta dopo la fine della sua lunga storia d'amore conD'. “Io e lui siamo sereni, dopo quindici anni di relazione - ha assicurato - quando prendi la consapevolezza di avercela messa tutta, di averci provato, va bene così”. “La vita va avanti, più cresci e più le cose cambiano, sia nella vita che nel lavoro”, ha dichiarato, che poi ha proseguito il racconto della sua relazione conD': “Gli errori li ...

stanzaselvaggia : Quindi Fabrizio Corona non è un condizioni psichiche per stare in carcere, esce, appena fuori telefona a uno degli… - AzzolinaLucia : Non ne azzecca davvero una il sottosegretario Sasso. Sì, sempre lui, quello che scambia Dante con Topolino, quello… - matteosalvinimi : “Italiani, non ascoltate Salvini e state chiusi in casa”. Se questa è l’unica proposta del PD, sono messi male...… - simcopter : RT @RobertoRedSox: Galvanizzato e soddisfatto per il nostro lavoro, non finirò mai di ringraziare @anna_ex_belva per il supporto essenziale… - michelamariani5 : RT @Moonlightshad1: Tutto si può criticare, ci mancherebbe, ma non certo il costo, visti gli sponsor di lusso che hanno contribuito alla r… -