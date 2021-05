Monologo su omosessuali | ebrei e neri | bufera su Pio e Amedeo

Leggi su newsmondo

(Di sabato 1 maggio 2021)su Pio eper ilsu. Il mondo dei social e politico si è diviso. ROMA –su Pio eper ilsu. Nell’ultima puntata di Felicissima Sera il duo comico foggiano ha deciso di parlare di temi molto delicati, affrontati anche in modo ironico. I social si sono subito scatenate le polemiche con molti utenti che hanno duramente criticato quanto detto dai due. Il dibattito ha visto il coinvolgimento anche di personaggi del mondo dello spettacolo come Aurora Ramazzotti. Nessuna reazione, al momento, da parte del duo comico, pronto a ritornare in televisione nei prossimi mesi con la seconda edizione ...