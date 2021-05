LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: si comincia con la Q1, Leclerc e Sainz ci provano (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.55 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Portogallo è Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°. 15.53 In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni. 15.52 In 9 occasioni (52,4%) il vincitore è partito dalla pole position. 15.50 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996). 15.49 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959). 15.47 Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.55 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio delè Michael Schumacher, che nel 1993 si impose pur partendo per 6°. 15.53 In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni.In 15 occasioni (94,1%) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni. 15.52 In 9 occasioni (52,4%) il vincitore è partito dalla pole position. 15.50 Il record di vittorie consecutive (3) è detenuto dalla Williams, peraltro con tre piloti diversi (Damon Hill nel 1994, David Coulthard nel 1995 e Jacques Villeneuve nel 1996). 15.49 Stirling Moss è l’unico uomo in grado di primeggiare su due piste diverse, ovvero i circuiti cittadini “Boavista” di Oporto (1958) e “Monsanto” di Lisbona (1959). 15.47 Sono due i piloti capaci di vincere con due team diversi. Si tratta di ...

SkySportF1 : ?? Ocon miglior tempo (-30’ ?? #FP3) ? Leclerc a 2 millesimi LIVE ? - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | La cronaca live delle qualifiche del #PortugueseGP, terzo appuntamento della stagione 2021, in programma sul circ… - lillydessi : LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: alle 16.00 le qualifiche, sfida Verstappen-Hamilton per la pole - OA Sport… - FUnoAT : #F1 #FUnoAT #PortugueseGP???? Gp Portogallo 2021: live qualifiche - motorboxcom : Dai che ci siamo! Qualifiche #F1 #PortugueseGP in #DIRETTA adesso! Seguitele #LIVE con la nostra cronaca minuto per… -