LIVE F1, GP Portogallo in DIRETTA: orario TV8 e griglia di partenza. Leclerc vuole la seconda fila (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE F1 SU TV8: orario IN CHIARO QUALIFICHE GP Portogallo DI OGGI RISULTATI E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 14.10: Appuntamento, dunque, alle 16.00 per le qualifiche e si prospetta un time-attack molto appassionante. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.08: Si prospetta quindi una sfida molto interessante per le qualifiche con le Rosse che proveranno a monopolizzare la terza fila, dovendosi guardare una Alpine molto in forma su questa pista, come dimostrato dal quinto tempo di Ocon. McLaren, invece, non brillante come a Imola fino a questo momento. 14.06: Per quanto riguarda la Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e settimo tempo, rispettivamente a 0?512 e a 0?561 dalla vetta. Buona parte del distacco le due ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAF1 SU TV8:IN CHIARO QUALIFICHE GPDI OGGI RISULTATI E CLASSIFICA FP3 LA CRONACA DELLE FP3 14.10: Appuntamento, dunque, alle 16.00 per le qualifiche e si prospetta un time-attack molto appassionante. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.08: Si prospetta quindi una sfida molto interessante per le qualifiche con le Rosse che proveranno a monopolizzare la terza, dovendosi guardare una Alpine molto in forma su questa pista, come dimostrato dal quinto tempo di Ocon. McLaren, invece, non brillante come a Imola fino a questo momento. 14.06: Per quanto riguarda la Ferrari, Charlese Carlos Sainz hanno ottenuto il sesto e settimo tempo, rispettivamente a 0?512 e a 0?561 dalla vetta. Buona parte del distacco le due ...

