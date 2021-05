La Germania non è più in pole position (Di sabato 1 maggio 2021) Il pil della Germania si è ridotto nel primo trimestre dell’1,7 per cento, molto peggio dell’Italia (meno 0,4) dell’area euro (meno 0,6) e della Ue (meno 0,4). Va bene la Francia (più 0,4) mentre la crescita italiana già acquisita per il 2021 è dell’1,9 per cento, rafforzando la previsione del governo di andare oltre il quattro. La Germania invece arretra e tutti i centri di ricerca ridimensionano il rimbalzo a un massimo del 3 per cento a fine anno, meno della metà di quanto messo a segno finora dagli Usa sotto Joe Biden. La Bundesbank ne individua le cause nelle difficoltà del settore auto, cuore della produzione industriale. In particolare nella carenza di approvvigionamento di chip e batterie indispensabili alla completa conversione elettrica delle sue tre big, Volkswagen-Audi, Mercedes e Bmw. Soprattutto Vw aveva imboccato questa strada già ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Il pil dellasi è ridotto nel primo trimestre dell’1,7 per cento, molto peggio dell’Italia (meno 0,4) dell’area euro (meno 0,6) e della Ue (meno 0,4). Va bene la Francia (più 0,4) mentre la crescita italiana già acquisita per il 2021 è dell’1,9 per cento, rafforzando la previsione del governo di andare oltre il quattro. Lainvece arretra e tutti i centri di ricerca ridimensionano il rimbalzo a un massimo del 3 per cento a fine anno, meno della metà di quanto messo a segno finora dagli Usa sotto Joe Biden. La Bundesbank ne individua le cause nelle difficoltà del settore auto, cuore della produzione industriale. In particolare nella carenza di approvvigionamento di chip e batterie indispensabili alla completa conversione elettrica delle sue tre big, Volkswagen-Audi, Mercedes e Bmw. Soprattutto Vw aveva imboccato questa strada già ...

