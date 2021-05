Inter, niente viaggio di Steven Zhang a Crotone: il presidente resterà a Milano (Di sabato 1 maggio 2021) Steven Zhang seguirà la partita tra Crotone e Inter da Milano Tornato in Italia da qualche giorno, Steven Zhang non sarà oggi a Crotone dove la squadra sarà impegnata nella trentaquattresima giornata della Serie A. Il presidente nerazzurro rimarrà a Milano e seguirà la partita durante la TV. “Non risultano piani per voli last-minute in Calabria. Questa sera, insomma, si guarderà la partita in tv. Del resto, lo scudetto può arrivare eventualmente soltanto domani. A questo proposito, occorre capire cosa accadrà, qualora l’Inter dovesse effettivamente tornare da Crotone con i tre punti. Conte, infatti, dovrebbe concedere qualche giorno di stacco”. “Così, diversi nerazzurri si ... Leggi su intermagazine (Di sabato 1 maggio 2021)seguirà la partita tradaTornato in Italia da qualche giorno,non sarà oggi adove la squadra sarà impegnata nella trentaquattresima giornata della Serie A. Ilnerazzurro rimarrà ae seguirà la partita durante la TV. “Non risultano piani per voli last-minute in Calabria. Questa sera, insomma, si guarderà la partita in tv. Del resto, lo scudetto può arrivare eventualmente soltanto domani. A questo proposito, occorre capire cosa accadrà, qualora l’dovesse effettivamente tornare dacon i tre punti. Conte, infatti, dovrebbe concedere qualche giorno di stacco”. “Così, diversi nerazzurri si ...

