Crotone, retrocessione matematica in Serie B: fatale la sconfitta contro l’Inter (Di sabato 1 maggio 2021) Il Crotone è la prima squadra matematicamente retrocessa della Serie A 2020/2021. Un destino segnato quello dei calabresi di Serse Cosmi, ma che adesso ha anche la certezza dell’aritmetica. fatale in tal senso la sconfitta interna contro l’Inter capolista nell’anticipo della trentaquattresima giornata: un risultato che tiene il Crotone fermo a 18 punti, a tredici lunghezze dal terzetto composto da Benevento, Cagliari e Torino. Un gap non più colmabile con sole 4 partite rimaste da giocare. Dura solo un anno quindi questa esperienza nel massimo campionato per i calabresi, che lo scorso anno chiusero la Serie B al secondo posto alle spalle proprio del Benevento. Crotone-INTER 0-2: PAGELLE E TABELLINO Highlights e gol ... Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Ilè la prima squadramente retrocessa dellaA 2020/2021. Un destino segnato quello dei calabresi di Serse Cosmi, ma che adesso ha anche la certezza dell’aritmetica.in tal senso lainternacapolista nell’anticipo della trentaquattresima giornata: un risultato che tiene ilfermo a 18 punti, a tredici lunghezze dal terzetto composto da Benevento, Cagliari e Torino. Un gap non più colmabile con sole 4 partite rimaste da giocare. Dura solo un anno quindi questa esperienza nel massimo campionato per i calabresi, che lo scorso anno chiusero laB al secondo posto alle spalle proprio del Benevento.-INTER 0-2: PAGELLE E TABELLINO Highlights e gol ...

