Crotone-Inter 0-2: Hakimi gol e i nerazzurri volano verso lo Scudetto (VIDEO) (Di sabato 1 maggio 2021) Achraf Hakimi ha chiuso Crotone-Inter, al 92? della contesa valida per la trentaquattresima giornata della Serie A 2020/2021, siglando lo 0-2. L’esterno di centrocampo marocchino ha superato Alex Cordaz con un mancino preciso, terminato sotto le gambe del portiere del club calabrese. Vittoria in cassaforte, che sancisce la retrocessione del Crotone; nerazzurri sempre più vicini allo Scudetto. Di seguito il VIDEO del gol di Hakimi. VIDEO GOL Hakimi SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 maggio 2021) Achrafha chiuso, al 92? della contesa valida per la trentaquattresima giornata della Serie A 2020/2021, siglando lo 0-2. L’esterno di centrocampo marocchino ha superato Alex Cordaz con un mancino preciso, terminato sotto le gambe del portiere del club calabrese. Vittoria in cassaforte, che sancisce la retrocessione delsempre più vicini allo. Di seguito ildel gol diGOLSportFace.

Inter : ?? | THROWBACK Terza sfida allo 'Scida' tra Crotone e Inter ?? Abbiamo scelto 5? perle nerazzurre in Calabria: ve l… - Inter : Ascoltiamo insieme la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Crotone-Inter - Inter : ?? | PARTENZA Squadra in viaggio per #CrotoneInter Le foto ?? - statodelsud : Serie A, 34ma giornata: l’Inter mette le mani sullo scudetto. Crotone battuto 2-0 - Pino__Merola : Serie A, 34ma giornata: l’Inter mette le mani sullo scudetto. Crotone battuto 2-0 -