Covid | sospetto caso variante indiana in Salento

Si sospetta un possibile caso di variante indiana del Covid a Taurisan, Lecce dove una donna reduce da un viaggio in India è risultata positiva al tampone. La donna di origini indiane era rientrata l'8 aprile in Italia dal suo paese natale insieme ai suoi famigliari. Sottoposta a tampone in aeroporto era risultata negativa ma il 29 aprile in seguito a un malessere si è recata all'ospedale di Casarano dove è stata accertata la positività al Covid. "Non abbiamo ancora certezze e attendiamo i risultati del sequenziamento del genoma sui campioni che abbiamo inviato in laboratorio" riferisce all'Agi il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Lecce Alberto Fedele. Nel frattempo, i famigliari della donna sono stati posti in quarantena così come i componenti di un secondo gruppo famigliare che ...

