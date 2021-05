Concertone 1 maggio: tra live e polemiche. Fedez: 'La Rai voleva censurarmi' (Di sabato 1 maggio 2021) Il P rimo maggio , il Concertone , la musica, le testimonianze e i racconti. Tutto uguale, ma tutto diverso. Prova a recuperare un po' di normalit la tradizionale manifestazione promossa dai sindacati ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 1 maggio 2021) Il P rimo, il, la musica, le testimonianze e i racconti. Tutto uguale, ma tutto diverso. Prova a recuperare un po' di normalit la tradizionale manifestazione promossa dai sindacati ...

repubblica : Maggio, tra Concertone e K-pop - Agenzia_Ansa : Uno per tutti, Ermal Meta in una speciale performance olografica in contemporanea a Milano, Roma e Napoli. Domani p… - chetempochefa : Dopo il grande successo di LOL e la conduzione del Concertone del Primo Maggio, domenica a #CTCF su @RaiTre da… - Simona33447585 : @Fedez Il concertone del primo maggio non mi è mai piaciuto, mai guardato, mai interessato. A volte succede.... - blogtivvu : Fedez, Concerto Primo Maggio: la Lega chiede censura “comunicazione da brividi”, ecco che succede… -