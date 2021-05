CONCERTO PRIMO MAGGIO: LA MARATONA MUSICALE DI RAI3 CON AMBRA, STEFANO FRESI E LILLO (Di sabato 1 maggio 2021) È un PRIMO MAGGIO particolare quello che il Paese celebra oggi, dopo più di un anno di forzato stop della MAGGIOr parte delle attività lavorative e imprenditoriali. Al centro della giornata di sabato 1 MAGGIO c’è il tradizionale CONCERTO del PRIMO MAGGIO organizzato da CGIL, CISL e UIL in diretta su RAI3 e Radio2 dalle 16.30 alle 24 dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Alle 16.30, su RAI3, partirà la lunga diretta dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per il CONCERTO del PRIMO MAGGIO “L’Italia si cura con il lavoro”, organizzato insieme a CGIL, CISL e UIL nel pieno rispetto della situazione pandemica in atto. Presentano AMBRA Angiolini, ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 1 maggio 2021) È unparticolare quello che il Paese celebra oggi, dopo più di un anno di forzato stop dellar parte delle attività lavorative e imprenditoriali. Al centro della giornata di sabato 1c’è il tradizionaledelorganizzato da CGIL, CISL e UIL in diretta sue Radio2 dalle 16.30 alle 24 dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica. Alle 16.30, su, partirà la lunga diretta dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica per ildel“L’Italia si cura con il lavoro”, organizzato insieme a CGIL, CISL e UIL nel pieno rispetto della situazione pandemica in atto. PresentanoAngiolini, ...

