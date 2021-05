C'è un'estradizione che incombe sui giusti e sugli ingiusti (Di sabato 1 maggio 2021) Chiudiamo la settimana italo-francese. Avevo fatto notare che la dizione grossista “ex terroristi” era indebita. Sono stato ascoltato. Tutti (tutti: ho raccolto le riproduzioni) i quotidiani maggiori di ieri intitolavano: “terroristi”. Senza più ex. “Economia, Orazio, economia” (Amleto, atto primo, scena seconda). In Francia un certo numero di personalità ha pubblicato una lettera collettiva che ho apprezzato per la sua argomentazione di fondo. “L’espressa condizione”, dice, alla quale quegli autori di violenze politiche negli anni 70 “sono stati accolti nel nostro paese, era di abbandonare ogni attività illegale… Quarant’anni fa diverse decine di persone sono uscite dalla clandestinità, hanno deposto le armi, hanno fatto esaminare i loro fascicoli dalle massime autorità dei servizi di intelligence, polizia e giustizia francesi… Tutti hanno mantenuto il loro ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 maggio 2021) Chiudiamo la settimana italo-francese. Avevo fatto notare che la dizione grossista “ex terroristi” era indebita. Sono stato ascoltato. Tutti (tutti: ho raccolto le riproduzioni) i quotidiani maggiori di ieri intitolavano: “terroristi”. Senza più ex. “Economia, Orazio, economia” (Amleto, atto primo, scena seconda). In Francia un certo numero di personalità ha pubblicato una lettera collettiva che ho apprezzato per la sua argomentazione di fondo. “L’espressa condizione”, dice, alla quale quegli autori di violenze politiche negli anni 70 “sono stati accolti nel nostro paese, era di abbandonare ogni attività illegale… Quarant’anni fa diverse decine di persone sono uscite dalla clandestinità, hanno deposto le armi, hanno fatto esaminare i loro fascicoli dalle massime autorità dei servizi di intelligence, polizia ezia francesi… Tutti hanno mantenuto il loro ...

