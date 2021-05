Candidato unico M5s-Pd a Napoli | se Fico accetta si può fare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 1 maggio 2021) Enrico Letta prova a indicare una possibile via d’uscita per le amministrative sulla strada dell’alleanza col Movimento 5 Stelle. Vero test in vista delle politiche quando lo stesso Letta e il leader in pectore del M5S, Giuseppe Conte, studiano di far fronte comune per combattere le destre. La chiave sta nel doppio turno. “Io vorrei che andassimo in tutti i Comuni apparentati al secondo turno, a me questo sembra un obiettivo importante che dimostrerebbe che il percorso dell’alleanza tra Pd e M5S sta avendo buoni risultati”, afferma il segretario del Pd intervistato sul sito de La Stampa. Parole dettate dalla consapevolezza che in alcune città (vedi Roma) è praticamente impossibile al primo turno sperare di convergere su une superare scelte identitarie. Ma il numero uno del Nazareno ci tiene a sottolineare che “la collaborazione ...