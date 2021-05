AggiornatoActivision da priorità a Call of Duty | Addio Crash e Spyro?

Leggi su gamerbrain

(Di sabato 1 maggio 2021) Noti per aver sviluppatoBandicoot 4 eThe Reignited Trilogy tra le tante cose, Toys for Bob ha annunciato su decisione di Activision, che per ora non lavorerà più ai franchise che tutti conosciamo ma darà il suo supporto all serieof. Massimaof: E’ la fine per? Come riportato in un post pubblicato su Twitter da Toys for Bob, lo studio si occuperà ora di dare supporto ad altri studi interni di Activision per sviluppare nuovi contenuti per il franchise diof. Naturalmente con questo non significa chesia defunti per sempre, solo che per ora Activision ha voluto dedicare tempo e ...