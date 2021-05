"Adeguati al sistema". Fedez, un caso pesantissimo a Viale Mazzini: la telefonata choc con la vicedirettrice di Rai3 | Video (Di sabato 1 maggio 2021) L'intervento di Fedez al concertone del Primo Maggio è destinato ad avere strascichi pesanti. Non solo ha intrapreso una battaglia contro gli omofobi e gli antiabortisti, ma ha anche fatto esplodere una polemica con la Rai. Prima ancora di salire sul palco, il marito di Chiara Ferragni aveva lamentato il fatto di “aver dovuto inviare il testo del mio intervento, definito inopportuno dalla vice-direttrice di Rai3”. “È stata la prima volta che mi è successo”, ha poi spiegato in diretta dal palco: “Ho dovuto lottare un po' tanto per non modificarlo”. La replica della Rai non si è fatta attendere. Con la premessa di essere da sempre aperti “al dibattito e al confronto di opinioni, nel rispetto di ogni posizione politica e culturale”, i vertici di Viale Mazzini hanno respinto le accuse di Fedez: “È ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) L'intervento dial concertone del Primo Maggio è destinato ad avere strascichi pesanti. Non solo ha intrapreso una battaglia contro gli omofobi e gli antiabortisti, ma ha anche fatto esplodere una polemica con la Rai. Prima ancora di salire sul palco, il marito di Chiara Ferragni aveva lamentato il fatto di “aver dovuto inviare il testo del mio intervento, definito inopportuno dalla vice-direttrice di”. “È stata la prima volta che mi è successo”, ha poi spiegato in diretta dal palco: “Ho dovuto lottare un po' tanto per non modificarlo”. La replica della Rai non si è fatta attendere. Con la premessa di essere da sempre aperti “al dibattito e al confronto di opinioni, nel rispetto di ogni posizione politica e culturale”, i vertici dihanno respinto le accuse di: “È ...

