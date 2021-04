Ufficiale: Aprilia resta in MotoGP fino al 2026 (Di venerdì 30 aprile 2021) Il cerchio si chiude. Con l’annuncio di queste ore da parte di Aprilia del rinnovo con Dorna per il prossimo quinquennio, la MotoGP ha garantito la presenza di tutte le case da qui al 2026. È una notizia importante per il promoter spagnolo, ma anche per la casa di Noale, che conferma il proprio impegno nella classe regina. “La partnership tra Dorna e Aprilia Racing è una gran bella notizia per il Mondiale MotoGP“, ha commentato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports. “Siamo entusiasti di proseguire questa collaborazione col costruttore italiano in un progetto che si pone tanti obiettivi, tutti affascinanti. Non solo in ottica di prestazione sportiva ma anche nella crescita nell’eccellenza tecnica complessiva del campionato“. Aprilia proseguirà lo sviluppo del progetto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 aprile 2021) Il cerchio si chiude. Con l’annuncio di queste ore da parte didel rinnovo con Dorna per il prossimo quinquennio, laha garantito la presenza di tutte le case da qui al. È una notizia importante per il promoter spagnolo, ma anche per la casa di Noale, che conferma il proprio impegno nella classe regina. “La partnership tra Dorna eRacing è una gran bella notizia per il Mondiale“, ha commentato Carmelo Ezpeleta, CEO di Dorna Sports. “Siamo entusiasti di proseguire questa collaborazione col costruttore italiano in un progetto che si pone tanti obiettivi, tutti affascinanti. Non solo in ottica di pzione sportiva ma anche nella crescita nell’eccellenza tecnica complessiva del campionato“.proseguirà lo sviluppo del progetto ...

