Tenta di truffare anziana fingendosi corriere | in casa trova la polizia

(Di venerdì 30 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nel comune di Torre del Greco ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti perché un utente aveva segnalato che una donnaresidente nel suo stesso stabile l’aveva contattato al fine di avvisare lapoiché stava per essere truffata. I poliziotti hanno raggiunto la donna la quale ha raccontato che aveva ricevuto una telefonata in cui un uomo, spacciatosi per il nipote, le chiedeva di ricevere un pacco da une di versare 1.200 euro a saldo dei 500 già anticipati. Poco dopo, il fintoa bordo di uno scooter si è presentato con il pacco presso l’abitazione dell’e, al momento della consegna del denaro, è stato bloccato dagli agenti. Alfonso Pellegrino, 33enne napoletano ...

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco , su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti perché un utente aveva segnalato che una donna anziana residente nel suo ...Un soggetto è stato arrestato dalla polizia per resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per tentata truffa e danneggiamento aggravati dal fatto di avere commesso i ...Napoli – Nel comune di Torre del Greco ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti perché un utente aveva segnalato che una donna anziana res ...La donna ha ricevuto una telefonata in cui un uomo, spacciatosi per il nipote, le chiedeva di ricevere un pacco da un corriere e di versare 1.200 euro a saldo dei 500 già anticipati ...