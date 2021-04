Stefano Bettarini attacca Tommaso Zorzi: “E’ un prezzemolino. A sparire ci metti poco” (Di venerdì 30 aprile 2021) Stefano Bettarini ha commentato il successo dopo il GF VIP di Tommaso Zorzi: l’ex calciatore e personaggio televisivo ha attaccato duramente l’opinionista de l’Isola dei Famosi. Stefano Bettarini ieri, giovedì 29 aprile, si è fatto una lunga chiacchierata con il paparazzo Maurizio Sorge. I due si sono incontrati su Instagram, in una diretta sulla pagina L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 aprile 2021)ha commentato il successo dopo il GF VIP di: l’ex calciatore e personaggio televisivo hato duramente l’opinionista de l’Isola dei Famosi.ieri, giovedì 29 aprile, si è fatto una lunga chiacchierata con il paparazzo Maurizio Sorge. I due si sono incontrati su Instagram, in una diretta sulla pagina L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Stefano Bettarini attacca Tommaso Zorzi: “E’ un prezzemolino. A sparire ci metti poco” - #Stefano #Bettarini… - Maria80929690 : @Rosetta08675377 Stefano bettarini - zazoomblog : Isola dei Famosi 2021. Stefano Bettarini umilia Tommaso Zorzi - #Isola #Famosi #2021. #Stefano - BITCHYFit : Stefano Bettarini su Tommaso Zorzi: “È un prezzemolino e acchiappa tutto, a finire nel dimenticatoio ci metti un se… - gina_secon : Ma Stefano Bettarini in qualità di cosa parla di Tommaso? Ex calciatore, ex marito di Simona Ventura o personaggio… -