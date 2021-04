Serie A, calendario partite 1-3 maggio: orari, tv, streaming, quali vedere su DAZN e Sky (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna anche questa settimana la Serie A di calcio 2021, con il turno numero 34 che si aprirà sabato 1 maggio, alle ore 15, quando Verona e Spezia si affronteranno in diretta televisiva su Sky Sport Serie A, ed in streaming sulle piattaforme Sky Go e NOW. Alle 18 toccherà a Crotone ed Inter, sempre sulla piattaforma satellitare, mentre alle 20.45 sarà la volta della partita tra Milan e Benevento, questa volta in streaming su DAZN, ed in tv su DAZN1, numero 209 del bouquet di Sky Sport. Sul servizio online anche il lunch match domenicale Lazio-Genoa e Bologna-Fiorentina delle 15. Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. In contemporanea altre due sfide, ovvero ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 aprile 2021) Torna anche questa settimana laA di calcio 2021, con il turno numero 34 che si aprirà sabato 1, alle ore 15, quando Verona e Spezia si affronteranno in diretta televisiva su Sky SportA, ed insulle piattaforme Sky Go e NOW. Alle 18 toccherà a Crotone ed Inter, sempre sulla piattaforma satellitare, mentre alle 20.45 sarà la volta della partita tra Milan e Benevento, questa volta insu, ed in tv su1, numero 209 del bouquet di Sky Sport. Sul servizio online anche il lunch match domenicale Lazio-Genoa e Bologna-Fiorentina delle 15. Attiva ora. Guarda 3diA TIM a giornata a 9,99€/mese. Disdici quando vuoi. In contemporanea altre due sfide, ovvero ...

