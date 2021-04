Questo è il Pnrr che serviva. Ma su welfare e governance… La versione di Confindustria (Di venerdì 30 aprile 2021) Un passo in avanti, di quelli decisi. Nel giorno in cui il Recovery Plan prende la via di Bruxelles, dagli imprenditori italiani arriva una spinta e una sponda importante al piano messo a punto dal ministro dell’Economia, Daniele Franco e dal premier Mario Draghi. Tutto messo nero su bianco in un documento, visionato da Formiche.net, di 27 pagine contenente le osservazioni di Confindustria verso un pacchetto di investimenti che vale fino a 248 miliardi di euro. Il punto di caduta è che Draghi ha fatto meglio di Giuseppe Conte. “La nuova versione del Piano fa registrare un significativo passo avanti sulle riforme, mentre rimane ancora incerto il profilo della governance e il livello di coinvolgimento degli attori sociali”, scrive Confindustria. Per la quale “il serrato cronoprogramma attuativo richiederà un elevato tasso di coesione ... Leggi su formiche (Di venerdì 30 aprile 2021) Un passo in avanti, di quelli decisi. Nel giorno in cui il Recovery Plan prende la via di Bruxelles, dagli imprenditori italiani arriva una spinta e una sponda importante al piano messo a punto dal ministro dell’Economia, Daniele Franco e dal premier Mario Draghi. Tutto messo nero su bianco in un documento, visionato da Formiche.net, di 27 pagine contenente le osservazioni diverso un pacchetto di investimenti che vale fino a 248 miliardi di euro. Il punto di caduta è che Draghi ha fatto meglio di Giuseppe Conte. “La nuovadel Piano fa registrare un significativo passo avanti sulle riforme, mentre rimane ancora incerto il profilo della governance e il livello di coinvolgimento degli attori sociali”, scrive. Per la quale “il serrato cronoprogramma attuativo richiederà un elevato tasso di coesione ...

Advertising

mara_carfagna : ??Vorrei contribuire a realizzare un’Italia dove dire sì alla maternità sia facile da Nord a Sud, anche dove oggi è… - lucianonobili : “Dobbiamo ringraziare #Draghi per questo ottimo lavoro e per la sua autorevolezza. Come @ItaliaViva lo abbiamo volu… - RaiNews : L. #Sbarra, Segr. @CislNazionale, a @RaiStudio24: l'efficacia del #PNRR dipenderà soprattutto dalle #riforme,… - PLANETHOTEL_NET : Proprio stamattina cercavo di capire cosa prevede il PNRR per il TURISMO. Non è chiaro. Questo probabilmente lasci… - anirbasut : #unavocenonbasta giovani e donne per un #PNRR equo. @ilgiustomezzo insieme a @unononbasta_ in una piazza virtuale… -

Ultime Notizie dalla rete : Questo Pnrr L'intelligenza che manca al Recovery Plan ... contenesse misure importanti per accrescere la competitività dell'Italia in questo settore ... alcuni tasselli importanti del mosaico avrebbero senz'altro potuto trovare posto nel PNRR. Che non ...

PNRR: per Infrastrutture, Mobilità e Logistica piano da 62 miliardi ... esprimendo la propria soddisfazione sia per la struttura complessiva del Pnrr, sia per il fatto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si trova al centro di questo ...

Questo PNRR va cestinato Teleborsa Recovery, Di Maio: "Con Pnrr creeremo posti di lavoro e rilanceremo tutti settori produttivi" (Agenzia Vista) Venezia, 30 aprile 2021 "Se vogliamo recuperare i posti di lavoro persi e rafforzare le nostre imprese all'estero questo è il momento giusto, creiamo posti di lavoro, diamo un futuro i ...

Recovery, Orlando: «Il piano funzionerà. Coinvolgiamo parti sociali» «Bisogna fare una discussione di confronto per far emergere una visione a quel progetto che è il Pnrr. E’ fondamentale trovare l’occasione di mobilitazione e coinvolgimento delle forze sociali. Nulla ...

... contenesse misure importanti per accrescere la competitività dell'Italia insettore ... alcuni tasselli importanti del mosaico avrebbero senz'altro potuto trovare posto nel. Che non ...... esprimendo la propria soddisfazione sia per la struttura complessiva del, sia per il fatto che il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili si trova al centro di...(Agenzia Vista) Venezia, 30 aprile 2021 "Se vogliamo recuperare i posti di lavoro persi e rafforzare le nostre imprese all'estero questo è il momento giusto, creiamo posti di lavoro, diamo un futuro i ...«Bisogna fare una discussione di confronto per far emergere una visione a quel progetto che è il Pnrr. E’ fondamentale trovare l’occasione di mobilitazione e coinvolgimento delle forze sociali. Nulla ...