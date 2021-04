Non funziona l’area personale Iliad il 30 aprile, accesso mancato da browser (Di venerdì 30 aprile 2021) Purtroppo in questo venerdì 30 aprile non funziona l’area personale Iliad nonostante più tentativi di accesso al proprio account. Il malfunzionamento perdura ormai da un paio d’ore e dunque risulta abbastanza grave per chi ha la necessità di effettuare determinati controlli o operazioni. Specifichiamo la natura esatta dei problemi con l’area riservata del sito Iliad. Non si tratta di difficoltà di login al profilo personale, semmai l’anomalia nasce già a monte. In particolar modo, chi accede al sito del vettore mobile, riesce a visualizzare la sua home. Al contrario, nel momento in cui cerca di raggiungere l’url dedicata all’area personale visualizza un messaggio di errore e non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 aprile 2021) Purtroppo in questo venerdì 30nonnonostante più tentativi dial proprio account. Il malmento perdura ormai da un paio d’ore e dunque risulta abbastanza grave per chi ha la necessità di effettuare determinati controlli o operazioni. Specifichiamo la natura esatta dei problemi conriservata del sito. Non si tratta di difficoltà di login al profilo, semmai l’anomalia nasce già a monte. In particolar modo, chi accede al sito del vettore mobile, riesce a visualizzare la sua home. Al contrario, nel momento in cui cerca di raggiungere l’url dedicata alvisualizza un messaggio di errore e non ...

Advertising

borghi_claudio : @AleSceni No, è lei che non sa leggere. Dice: il modello 1 dice che il lockdown funziona, il modello 2 dice che non… - PiazzapulitaLA7 : Crisanti: 'La quarantena funziona, Borghi?' Borghi: 'Credo proprio di sì' Crisanti: 'E allora perché il lockdown… - AlbertoBagnai : Per chiarezza: non è che siccome la pretesa di monopolio culturale da parte della sinistra è manifestamente infonda… - 2_crim : @Mattia_Lz #pass #greenpass è un’Immuni bis. Se non funziona faranno il Ter. Ecc. Non esiste nessuna battaglia del… - RicBattaglia : RT @byoblu: Una vaccinazione per un virus che muta, eseguita 'a spizzichi e mozzichi' e nel corso di un'epidemia, non funziona e, anzi, ris… -