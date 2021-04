MotoGP GP Jerez 2021, Valentino Rossi: “Giornata difficile, non abbiamo idee” (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ stata una Giornata difficile, non sono abbastanza veloce come passo soprattutto con la soft. Credo anche che mi abbiano tolto il mio giro migliore, devo aver toccato il verde. Ho problemi in ogni settore, soffro con il grip dietro e con la gomma morbida faccio molta fatica Domani? Vediamo, dobbiamo fare qualcos’altro per trovare velocità ma non abbiamo idee”. Lo ha detto un deluso Valentino Rossi a Sky Sport dopo il 21° tempo nelle prove libere del venerdì del Gran Premio di MotoGP sul circuito di Jerez. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 30 aprile 2021) “E’ stata una, non sono abbastanza veloce come passo soprattutto con la soft. Credo anche che mi abbiano tolto il mio giro migliore, devo aver toccato il verde. Ho problemi in ogni settore, soffro con il grip dietro e con la gomma morbida faccio molta fatica Domani? Vediamo, dobbiamo fare qualcos’altro per trovare velocità ma non”. Lo ha detto un delusoa Sky Sport dopo il 21° tempo nelle prove libere del venerdì del Gran Premio disul circuito di. SportFace.

